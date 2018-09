Örebro Hockey förlänger med forward

Jordan Boucher kom till Örebro Hockey på ett try out-kontrakt. På måndagen meddelade Örebro Hockey och Sportchef Niklas Johansson att man har valt att förlänga kontraktet med den 24-årige forwarden.

– Jag tycker att Jordan har gjort det bra under sin try out och visat att han kommer fylla en viktig roll i det här laget. Jag är övertygad om att han, med sin fart och orädda spelstil, kommer hjälpa laget att vinna matcher, säger Örebro Hockeys Sportchef Niklas Johansson.

– Gällande nyförvärv så ska vi kompletera truppen med ytterligare spelare. Jag kan dock inte säga när det kommer att ske, det viktigaste är att det blir rätt. Jag kommer att ha is i magen, avslutar Niklas Johansson.

Kontraktet med Jordan Boucher gäller till och med säsongen 2019/20.