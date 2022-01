Örebro kan få ett nytt höghus – med 16 våningar

Tidigare stod det en bensinstation på tomten men sedan en tid tillbaka har den stått tom. Nu vill alltså markägaren Öbo uppföra ny hög byggnad på platsen, med lika många våningar som Behrn tower, nämligen 16.

– Men ingenting är klart. Första steget är det vi gör nu, att pröva möjligheterna i en ny detaljplan, säger Niklas Gustafsson, planarkitekt i ett pressmeddelande.

Bostäder och verksamheter

Det nya bygganden är planerad för att kunna inrymma både bostäder och verksamhetslokaler.

Fastigheten Bensinmotorn 1 ingår i ett generellt utvecklingsområde som innefattar Österplan, Cv-området och Pappersbruket.

Byggstart tidigast 2023

Allmänheten har fram till den 18 februari på sig att ta del av förslaget och komma in med synpunkter via kommunens hemsida. Preliminär byggstart för den nya bebyggelsen skulle tidigast kunna ske under 2023.