Örebro under kvalstrecket efter förlust på bortais

Örebro ledde med både 1–0 och 2–1 – men laget fick likväl vända hem från Norrbotten tomhänt.

Luleå vände och vann med 4–2 och tar därmed över serieledningen i SHL.

-Vi växte in i matchen, säger Johan Harju till C More.

När bottenlaget Örebro satte 2–1 borta mot Luleå i upptakten av andra perioden såg hemmalaget inte ut som det topplag man faktiskt är. Men efter Robin Kovacs 2–2-kvittering mitt i perioden växlade Luleå upp. I den tredje perioden satte Johan Harju 3–2 och i numerärt underläge kunde Jack Connolly göra avgörande 4–2 – ett mål som för övrigt var Luleås totalt 5000:e i högsta serien. Örebro jagade febrilt för att komma ikapp i slutet av matchen, men Luleå kunde hålla undan utan större problem – och eftersom Frölunda förlorade mot Brynäs (1–2) innebär segern att norrbottningarna tar över serieledningen i SHL. -Vi växte in i matchen, det var starkt att komma tillbaka, säger Harju till C More. -Första perioden var bedrövlig, andra lite bättre. I den tredje hade vi bäst kontroll. Örebro tränare Niklas Eriksson var besviken över att hans manskap inte klarade av att förvalta de dubbla ledningarna. -Det var en helt okej insats, men vi släppte till några billiga mål, säger han. Kvällens resultat innebär att Örebro nu ligger under kvalstrecket. Dela Dela

