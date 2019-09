Idol-Astrid: ”Mitt liv har varit kaos och anarki”

– Jag har varit med om mycket strul och har ett tungt bagage med mig, säger Astrid. Bristen på känslomässig näring under sådana förhållanden har påverkat mig och min skolgång.

Missbrukande föräldrar

Hennes föräldrar var båda musiker och lyssnade på Bob Dylan och alla de gamla ”goa gubbarna” så musiken har alltid funnits med henne.

– Bob är främst poet vilket jag tycker är väldigt fascinerande, säger Astrid. När jag var yngre skrev jag också mycket poesi. Han har en stämma som inte alla skulle tycka var ”iöronfallande” men han är en genuin person och det tycker jag om.

Astrid Risberg Foto: Anders Nord / SVT

Djupt berörd

Astrids känslosamma tolkning av Bob Dylan´s ”It´s all over now baby blue” fick Idol-juryns Kishti Tomita att försöka hålla tillbaka tårarna och även Astrid blir djupt berörd av den.

– Jag grinar när jag hör den och texten är väldigt symbolisk för mig. Även om det inte är så som han menade när han skrev den så tolkar jag den på ett sätt som blir viktig för mig, säger Astrid.

I sista versen är det som en ny början menar Astrid. Det som har varit har varit och det som komma skall vet vi inget om än.

– Det känns väldigt passande eftersom jag verkligen dök med huvudet före in i Idol.

Många tatueringar

Astrid har många tatueringar och en som väckt många frågor är den ovanför hennes högra ögonbryn där det står: DISORDER

– Det finns en serie som heter ”Son´s of Anarchy”, säger Astrid. Namnet är så mansdominerat och jag ville vända på det att handla om kvinnor istället. Då blev det disorder. Det betyder oordning och det är så det har varit i mitt liv. Kaos och anarki.

Vill inspirera andra

Nu försöker Astrid försonas med det som varit och istället dra nytta av sina erfarenheter. Speciellt i sådana sammanhang som Idol där hon kan vara en inspirationskälla för andra.