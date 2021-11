Regionen ser ingen koppling mellan provtagning och dödlighet

Det är i en rapport av Coronakommissionen som regionernas skillnader i insatser för provtagning och smittspårning kartlagts. Region Östergötland var en av de regioner som testade minst enligt rapporten. Men Region Östergötland säger att de inte ser någon koppling mellan testverksamhet och dödlighet.

– Vi har svårt att värdera statistiken i den rapport som presenterats men är kritiska till att man i mediedebatten drar långtgående slutsatser för enskilda regioner. Det finns det inte stöd för i rapporten. Jämförelsen i den är gjord mellan den halva av Sveriges regioner som testat mer och den halva som testat mindre. Skillnader i tidig smittspridning, regionala restriktioner, med mera, har funnits mellan regionerna som kan ha spelat större roll. säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland i ett pressmeddelande.

Länet drabbades hårt

Samtidigt slår regionen fast att Östergötland drabbats hårt av pandmein.

– Förmodligen beror det på att vi i likhet med Stockholmsregionen och flera andra län i Mellansverige tidigt fick in smittan i länet, via ett större antal sportlovresenärer som varit i Alperna. Vi har haft ett förhållandevis stort antal sjukhusvårdade och avlidna med covid-19. Vi ser dock inte att Östergötland sticker ut när det gäller dödstalen, vare sig avseende avlidna per 100 000 invånare eller om man tittar på åldersstandardiserade värden, som exempelvis Socialstyrelsen har publicerat, säger Stefan Franzén.

Sedan pandemins utbrott har 703 personer avlidit med covid-19 i Östergötland.