5 000 länsbor väntar på operation – personal erbjuds extra betalt för att korta köerna

I september 2020 rapporterade SVT Örebro om att den så kallade vårdskulden kunde följa med ända in i 2021. Och så blev det, med råge. Vårdskulden består. De operationer som genomförs prioriteras medicinskt, och när behovet inte bedöms vara akut så får patienterna vänta.

– Om man verkligen behöver vården ska den finnas där, och så upplever jag att vi arbetar. Däremot kan de som kan vänta få vänta längre än vad de borde behöva som en konsekvens av pandemin, säger Tobias Kjellberg, områdeschef för specialiserad vård.

Personalbrist påverkar

Ett fåtal operationssalar på USÖ har också fått stänga på grund av personalbrist.

– Pandemin har stressat hela sjukvårdsorganisationen under lång tid. Man är trött och sliten, några väljer även att sluta och ägna sig åt ett annat yrke. Det finns en personalbrist. Den är inte jättestor men den finns, säger Tobias Kjellberg.

Erbjuds extra betalt

Ett sätt att beta av operationsköerna har varit att erbjuda personal på USÖ extra betalt för att jobba andra tider. Men det räcker inte, enligt Tobias Kjellberg.

– Det är ineffektivt. Det är bättre om vi försöker få in en extra operation per sal eller tre salar under en dag. Det betar av väntelistan varje vecka och inte bara när vi gör extrainsatser.

Starta klippet för att höra hur lång tid Tobias Kjellberg tror det kommer ta innan man är nere på önskad nivå.