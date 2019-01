Polisen Fredrik Malm slutar – ”Känns konstigt”

P4 Örebro var först med att rapportera att Fredrik Malm lämnar polisyrket.

Fredrik Malm har medverkat i SVT Nyheter Örebros rapportering ett 60-tal gånger sedan 2011. Första gången han var med i sändning var han ungdomspolis och pratade om langning.

Insatser i Vivalla

Men mest förknippad är Malm nog ändå för sina insatser som kommunpolis, främst i Vivalla. I somras uttalade han sig om dödsskjutningarna i området. Och året innan berättade han om invånarnas sorg och chock efter branden i områdets moské.

Han var också i Markbacken och pratade med boende dagen efter att två bröder sköts i området i september.

Under åren som polis i Örebros utsatta områden har Malm lärt känna stor del av befolkningen – och de kriminella grupperingarna. Vid en urspårad grillkväll i Vivalla blev han själv utsatt för stenkastning för snart sex år sedan.

Personliga åsikter

Han har också yttrat sig om att Vivalla upplevs som ett otryggt område av kvinnor – speciellt nattetid.

Ibland har han också bjudit på personliga åsikter i pressen. Hösten 2017 gick Fredrik Malm ut och hyllade kommunens beslut att stänga Vivallaskolans högstadie. Han ansåg att fler skolor i utsatta områden skulle stängas för att motverka segregation och kriminalitet.

Under eftermiddagen i dag, fredag, kommer ungdomsföreningen For the people att tacka av Fredrik Malm i Vivalla.

Nu när Malm lägger polismössan på hyllan kommer han att börja jobba på ett privat säkerhetsföretag, med ambitionen att ta över som vd inom några år.