Polisen söker efter försvunnen man

Mannen försvann från sitt hem i bostadsområdet Vivalla i Örebro någon gång vid halvsjutiden på tisdagskvällen.

Mannen skall vid försvinnandet varit klädd i en blå pyjamas och är cirka 168-170 cm lång. Han har vitt hår, bar en blå keps, svart jacka och svarta skor och kan ha haft med sig ett paraply.

– Just nu har vi dragit igång en räddningsinsats för att få in specialkompetens i ärendet och leda eftersökningarna. Vi försöker även få in så mycket information som möjligt, säger Ola Olsson, vakthavande befäl vid polisen region Bergslagen.

Kan begära helikopter

Under natten har flera patruller sökt efter mannen och han har även sökts med hund. Eftersom det regnat kan mannen ha sökt skydd.

– Förhoppningsvis kommer han fram nu när det har slutat regna. Vi kommer begära nationella resurser och helikopter under dagen om mannen inte hittas innan dess, säger Ola Olsson.

Polisen uppmanar personer som sett något som kan leda till att mannen hittas att kontakta polisen på telefon 11414.