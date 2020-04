Poserade med avlidna IS-krigare – nu tar Högsta domstolen upp fallet

Mannen, som är i 40-årsåldern, stred på irakiska sidan mot IS under 2015. Under sin tid där fotades han tillsammans med avlidna IS-soldater, bilder som sedan spreds på sociala medier.

Både i Örebro tingsrätt och Göta hovrätt dömdes mannen för krigsförbrytelse. I tingsrätten blev domen 1 år och 3 månaders fängelse, medan hovrätten sänkte straffet till 1 års fängelse.

I oktober i fjol överklagade mannen, via sin advokat, hovrättens dom och begärde att Högsta domstolen skulle pröva fallet. I mars kom HDs beslut, där de meddalar att de kommer pröva ärendet.

Mannen har tidigare erkänt att bilderna är riktiga och att han stred på den irakiska sidan mot IS under perioden, men han har nekat till brott.