Prestigefylld publicering för Örebroläkare: ”Så stolt”

Vuxna med hepatit B eller hepatit C löper ökad risk att drabbas av levercancer. Nu visar en ny studie att risken för att drabbas eller att dö av levercancer sjunker om patienterna medicineras med en låg dos av det vanliga ämnet acetylsalicylsyra, som finns i Trombyl.

Studien har gjorts av forskare på Universitetssjukhuset i Örebro, Karolinska Institutet i Stockholm och Massachusetts General Hospital i Boston, USA. Under torsdagen publicerades under torsdagen i världens högst rankade tidskrift i forskarkretsar: New England Journal of Medicine.

Varje år får tidskriften in tusentals vetenskapliga artiklar från hela världen men bara en bråkdel väljs ut.

Jonas Ludvigsson är professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro. Han är också en av forskarna som nu både gläder sig åt resultatet och åt publiceringen.

– Detta är den första stora nationella studien som visar att användningen av acetylsalicylsyra är förknippad med en betydligt lägre långsiktig risk för levercancer och dödlighet i leversjukdom, säger han. Jag är så fantastiskt glad och stolt över att artikeln nu blivit publicerad.