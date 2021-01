Ny raketattack mot poliser i länet

Strax efter klockan 22 på nyårsdagen larmades polisen till centrala Degerfors. En person hade slagit larm om att flera personer sköt raketer mot varandra på torget vid kommunhuset.

– När första patrullen kom dit sköt man även mot polispatrullen. Ingen person är skadad, säger Mats Öhman, presskommunikatör vid polisen i Region Bergslagen.

Polisen avlägsnade mellan fem och tio personer från platser. Några blev också hemskjutsade till sina föräldrar, eftersom de var minderåriga.

Polisen har upprättat en anmälan om blåljussabortage.

– Vi har kameror i bilarna och konstaplarna som jobbar ute har kameror på sig. Vi får se om något har fastnat på film som gör att brott kan styrkas mot någon enskild person, säger Mats Öhman.

Ingen person är frihetsberövad.

Tidigare under under nyårsnatten besköts en polispatrull i Karlskoga med raketer under en tillsyn.