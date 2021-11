Larmet kom vid 20.30-tiden på torsdagen.

– Vi fick in det som ett rån mot en affär och vi är på plats och jobbar med det just nu, sa polisens vakthavande befäl Peter Persson till NA under kvällen.

De misstänkta, två män i 20-årsåldern, greps av polisen efter rånet. Gripandet hävdes senare under kvällen, men det finns inga uppgifter om varför.

Ingen person ska ha skadats fysiskt.

Polisen vill inte kommentera om något tillhygge användes vid rånet.