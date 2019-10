Rattstölderna fortsätter – inatt slog tjuvarna till igen

Rattstölder ur dyrare märkesbilar har varit återkommande det senaste året. Under natten drabbades ytterligare en bilägare i länet och polisens presstalesperson, Christina Hallin, blir inte förvånad om de kommer in fler anmälningar under dagen.

– Det brukar sällan vara en ensam anmälan när det gäller finare märkesbilar.

Christina Hallin berättar att stöldgodset ofta snabbt förs ut ur Sverige eftersom marknaden för godset finns utanför landet.

”Organiserad och rörlig brottslighet”

Under morgonen har tre stulna rattar har även anmälts i Dalarna.

– Just nu är det svårt att säga om de hänger ihop, säger Christina Hallin.

Vad krävs för att få stopp på rattstölderna?

– Vi misstänker att det handlar om organiserad och rörlig brottslighet, vi behöver hitta spår på platsen så vi har något att gå på om vi stannar dem för kontroll. Iakttagelser från stöldplatsen, till exempel fordon och registreringsnummer är också avgörande.

Christina Hallin säger att man alltid gör en brottsplatsundersökning när en rattstöld anmäls. Men hon efterlyser även en förändring från biltillverkarna.

– De behöver hitta ett sätt så att man inte kan stjäla bilar eller gods ur dem, men det är ingen lätt nöt att knäcka. Det bästa är att förebygga att det inte kan ske.