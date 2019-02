Diesel och batterier ska klara driften på USÖ när strömmen går

Efter tisdagens strömavbrott i centrala Örebro då 60 000 abonnenter blev av med elen under tio minuter gick allt som det skulle på Universitetssjukhuset i Örebro.

– Efter 20 sekunder ska reservkraften sätta in – och det gjorde den, säger Hans-Olof Carlsen som är områdeschef för Medicinteknik.

”Hela rum med batterier”

Livsuppehållande utrustning och andra viktiga apparater har dessutom batterier som ska täcka de 20 sekunder det tar att dra igång reservkraften som går på diesel.

– Idag har vi hela rum för batterier som står staplade i rack på sjukhuset – redo att kopplas på om det skulle behövas extra batterikraft, så kallade UPS:er.

Specialistingenjörer kontrollerar

Under åren har man byggt på med reservteknik så att i princip hela sjukhuset kan hållas igång vid ett strömavbrott. Men batterier och reservkraft betyder inte att all utrustning fungerar som den ska, även under några sekunders strömfall.

– Vid en sådan händelse så får också våra 60 specialistingenjörer också fysiskt gå ut och kontrollera att maskinerna fungerar som de ska.

Vårdas hemma

Och all teknik står inte i sjukhusets lokaler.

– Det finns patienter som vårdas hemma med hemdialys och hemrespirator, berättar Hans-Olof Carlsen. Där finns reservbatterier som håller ett tag men där är det viktigt att det finns larm och planering så att personal kallas in för att hjälpa till. Om ett strömavbrott blir långvarigt så kan det bli lite bökigt.

Övar strömavbrott

På sjukhuset räknar man med att kunna hålla igång verksamheten i veckor på reservkraft.

– Det beror lite på hur mycket diesel vi har i tankarna, säger Hans Eriksson som är säkerhetssamordnare på Region Örebro län. Men personalen är med och övar två gånger om året och vet hur de ska agera.