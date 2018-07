Brandchefens mardröm – resursbrist hotar släckningsarbetet

Efter helgen brinner det fortfarande på fyra platser i länet, varav en brand i Kloten i norra delen av länet fortfarande inte är under kontroll.

– Vi har kört väldigt hårt de senaste veckorna. All vår personal har varit igång och både personal och material är slutkörda just nu, säger Anders Larsson, vice brandchef på Nerikes Brandkår.

Oro för nästa larm

För att klara av läget arbetar räddningstjänsten med att lämna över efterarbetet i skogarna till markägarna. Nu arbetar man fullt med att få hem material och fordon efter branden i Finnerödja och med att laga och tvätta slangar. Allt samtidigt som oron finns för att nästa larm om skogsbrand ska komma.

– Erfarenheten när det är så här torrt är att det efter åskoväder uppstår nya bränder efter 2-3 dygn. Så vi väntar och är lite oroliga för eftermiddagen och morgondagen.

Anders Larsson slår fast att läget är väldigt ansträngt, men att det i nuläget är under kontroll.

– Just nu har vi inte personalbrist, men det är väldigt ansträngt och vi har svårt att få in personal under semesterperioder. Vi försöker gå runt på alla våra 28 brandstationer.

Försöker samverka inom landet

Och förutom personalen så är det även brist på material och framförallt slangar till bilarna.

– Vi har tagit in extra slang och resurser från MSB. Det är tre containrar med materiel som vi använt i Finnerödja som vi nu flyttar till Örebro och sedan till Kloten. Just nu räcker det vi har, men kommer det nya bränder kan det bli brist.

– Vi försöker samverka inom landet och få hit nya resurser, men både MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och närliggande län har det också väldigt ansträngt vad gäller material och personal. Det är jättesvårt och MSB har beställt in sex helikoptrar från Norge som ska fördelas över landet där det finns störst behov.