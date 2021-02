Riksdagsledamot kritisk till utvisningen – kallade till möte med Zozan

Länspolitikern och riksdagsledamoten Helena Vilhelmsson (C) ifrågasätter rättssäkerheten i Zozans fall. Foto: Pressbild, TT

Riksdagsledamot Helena Vilhelmsson (C) från länet har följt tvåbarnsmamman Zozans fall under en längre period. På torsdagsförmiddagen bjöd hon in Zozan till ett möte med flera riksdagsledamöter från länet samt representanter från justitieutskottet för att lyssna på hennes historia.