Men än var femte rättegång i Örebro ställdes in

Totalt i landet var det i snitt 21,8 procent av alla rättegångar som ställdes in under förra året. Tingsrätten i Örebro låg i linje med rikets snitt, totalt ställdes 405 planerade rättegångar in i fjol vilket motsvarar ungefär var femte förhandling.



Ny statistik från Domstolsverket visar att de vanligaste orsakerna till inställda rättegångar var att den åtalade inte gått att nå, eller att någon part som blivit informerad inte dykt upp.

Inställda rättegångar innebär en merkostnad för samhället, men drabbar även målsäganden och vittnen som tvingas åka hem med ett oförrättat ärende, det uppger Carin Westerlund, rådman på Domstolsverket till Nyhetsbyrån Sirén.

– Det är förhandlingarna som måste ställas in i närtid som är det verkligt problematiska.