Så arbetar länets kommuner för att klara klimatmålen

Svaren är nedkortade av SVT.

Askersund

1. Ja, det är den.

2. Vi gör det vi kan utifrån de förutsättningar vi har. Vi talar mycket om att vi måste bli bättre på att försöka hitta realistiska vägar att nå målen, dvs så låg klimatpåverkan som möjligt snarare än att tala om metoder. Vi har inte lyft Parisavtalet.

Degerfors

1. I Degerfors kommuns översiktsplan framgår att ett energi- och klimatprogram ska tas fram. Den 1 november tillträdde vår miljöstrateg, en nyinrättad tjänst bl a för att starta upp det arbetet.​ Så svaret blir därmed ”ja”, även om startblocken plockas fram först nu.

2. Sedan länge (Agenda 21- arbetet) har kommunen arbetat utifrån det naturliga stegets systemvillkor. Mer konkreta åtgärder torde kunna redovisas i kommande program.

Hallsberg

1. Ja, klimatfrågan är prioriterad och ingår i en av kommunens fyra prioriterade strategiska mål. Klimatfrågan utifrån ett klimatanpassningsperspektiv har varit särskilt aktuell efter den översvämning som skedde i Hallsberg i september 2016 då stora delar av tätorten stod under vatten.

2. Bland annat är all energi för uppvärmning av kommunens lokaler förnybar och kollektivtrafiken drivs av nästa uteslutande med biogasdrivna bussar. 10 publika laddmöjligheter för el-bilar har anordnats och tagits i drift.

I kommunens nya kostpolicy ges förutsättningar för att öka andelen vegetariskt i kommunens måltidsverksamhet. Det finns också möjlighet att hyra odlingslådor där syftet är att öka intresset för stadsnära odling. Ett par demonstrationsängar har också anlagts för att skapa intresse att gynna förutsättningarna för pollinerande insekter.

Hällefors

Har inte besvarat enkäten.

Karlskoga

1. Miljöarbetet i Karlskoga kommun är prioriterat och från och med 1 januari 2020 gäller de nya kommunfullmäktigemålen där mål 4 handlar om ett gott miljöarbete. Utifrån det målet har samtliga nämnder fått möjligheten att beskriva hur de bidrar till måluppfyllelsen med tydliga indikatorer.

2. Ett miljöprogram håller som bäst på att slutställas och är för tillfället ute på remiss.

Kumla

1. Ja. Arbetet med klimatfrågan har pågått under flera år i Kumla kommun. Kommunens miljöprogram och klimatprogram tillhör kommunens styrdokument och utgör då en del av grunden för kommunens arbete. De innefattar lokala mål och åtgärder som utförs för att minska utsläpp av växthusgaser, öka energieffektiviseringen och minska energiförbrukningen mm.

2. Kumla kommun arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan inom vår organisation. Exempelvis sker arbetet med att energieffektivisera våra lokaler, utbyte av tjänstefordon, utöka användning av solenergi. Kommunen arbetar kontinuerligt med att förbättra cykel- och gångvägar. Det sker även samarbeten i länet.

Laxå

1. Ja det är den. Laxå kommun är landets första miljödiplomerade kommun och arbetet med att minska klimat- och miljöpåverkan har varit centralt under flera år. Den nya klimat- och energiplanen som ska styra klimatarbetet framöver.

2. Vi har en klimat- och energiplan som löper ut under 2020, ett av uppdragen i budget 2020 är att ta fram en ny och vassare klimat- och energiplan. Vi jobbar aktivt med Agenda 2030 och deltar i Glokala Sverige. Vi arbetar just nu med en kommunal solenergisatsning som ett led i vår energiomställning. En ny måltidspolicy ska tas under nästa år som bl a syftar till att uppnå klimatmålen.

Lekeberg

1. Ja, vi blev miljödiplomerad kommun vid årsskiftet och arbetar aktivt inom hela kommun i stort och mått för att minska påverkan på klimatet.

2. Via miljödiplomeringsarbetet måste kommunen varje år förbättra vårt arbete med att minska påverkan på klimatet vilket också är att arbeta för att klara Parisavtalet. Det handlar om alt från källsortering, inköp till drivmedel.

Lindesberg

1. Ja. Det är en prioriterad fråga.

2. Inom kommunen så har vi två kommunala bolag som bidrar väldigt mycket. Linde Energi AB har ett tydligt uppdrag att medverka i ett fosilfritt Sverige. Uppbyggnad av fjärrvärme och byggnation en solenergipark är konkreta uppdrag för 2020. Inom kommunala förvaltningar jobbar vi i olika projekt, med kollektivtrafik, och andra åtgärder för hållbart resande. Inom det digitala området försöker vi med resfriamöten, skype, mm.

Ljusnarsberg

1. Ja! Trots att vi är en av landets minsta kommuner så anser vi att vi ska vara med och bidra till att uppnå klimatmålen även om det vi gör har liten påverkan.

2. Omställning till mer hållbara energislag, ökad andel vegetarisk kost, miljömärkta varor, konsumera mindre, åka mer kollektivt och minska bilåkandet, minska matsvinnet, mm.

Nora

Har inte besvarat enkäten.

Örebro

1. Ja, Klimatfrågan är prioriterad i Örebro kommun. Till skillnad från tidigare år har klimatfrågorna fått en allt högre prioritet, vilket även syns tydligt i årets budget då andelen klimat -och miljömål har ökat markant.

2. Vi jobbar brett med klimatfrågan. Allt ifrån hur vi planerar staden till hur vi jobbar med energiförbrukning i koncernen, hur vi reser, vilka fordon vi har, vilken mat vi serverar och var vi placerar våra pengar.