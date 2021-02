Så gick det för besöksnäringen i Örebro 2020

– Inte sedan 2003, året innan Conventum invigdes har siffrorna varit så dåliga när det gäller antal sålda hotellrum i Örebro, säger Björn Fransson, chef destinationsutveckling och värdskap på Örebrokompaniet.

”Rasade i princip över dagen”

Året inleddes bra när snön uteblev och privatturismen sökte sig andra vägar. Mötesindustrin tuffade på starkt. Januari och februari såg lovande ut. Men den elfte mars beskriver Fransson som en rullgardin.

– Det rasade i princip över dagen. Vi har aldrig varit med om något liknande.

Under perioden mars-juni tappade hotellen i Örebro nära sju av tio gäster. Resan nedåt fortsatte. Sommarens bokslut blev ett tapp på cirka 40 procent mot en normal sommar. Hotellen återhämtade sig något under hösten och under höstlovet var beläggningen normal. Sett över året som helhet försvann fyra av tio gästnätter. Totalt såldes 218 115 hotellrum, en minskning med 39 procent jämfört med 2019.

Möten framflyttade

Örebro som plats för möten och konvent har haft ett extremt dåligt år. Här hoppas man på att vaccineringen ska innebära att alla bokningar som nu ligger i höst ska kunna bli av.

Pernilla Körberg Törnqvist, chef Örebro Convention Bureau med ansvar för möten och evenemang.

– Fritt fall har det varit. Jättetufft för Örebro. Som tur var var det väldigt många möten som kunde flyttas framåt, så att vi inte tappade allt för all framtid. Nu hoppas jag att vi får köra mötena i höst, säger Pernilla Körberg Törnqvist, chef för Örebro Convention Bureau.

Utländska turister har i princip uteblivit helt och istället är det inhemsk turism som hoppet ställts till. Så väntas det bli även kommande sommar.

– Det har varit ett år med många lärdomar. Vi har sett hur mycket besöksnäringen betyder för Örebro, säger Björn Fransson.