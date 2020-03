Så här påverkas länets biografer av coronaviruset

Fem biografer i olika delar av länet svarade så här i mejl, tidigare i veckan, om hur de påverkats hittills av coronaviruset:

Bio Malmen i Kopparberg

”I söndags visade vi Framåt för 9 personer och på kvällen The Lodge för endast 1 betalande. Under hösten hade vi ett snitt på 32 besökare.”

Laxå bio

”De senaste 1-2 veckorna har vi haft få biobesökare, troligtvis för att folk väljer att vara hemma. Framåt ser vi att filmbolagen ställer in och skjuter upp premiärer av olika filmer som skulle kommit nu under våren. Just nu funderar vi på om vi kan hitta ett nytt sätt att visa film på bio. Vi har en stor salong som sällan är mer än halvfull och vi har stärkt våra rutiner kring städ och uppmanar de som känner sig krassliga att stanna hemma. Men trots det har vi få besökare. I Laxå biografförening försöker vi nu hitta en plan för våren och vår målsättning är att kunna fortsätta visa film på bio på ett sätt som följer myndigheternas uppmaningar och som känns tryggt för våra besökare.”

Bion i Lindesberg

”Vi har reducerat salongs kapaciteten till 20 % (tar emot max 51 besökare, har kapacitet för 255) för att man ska kunna sitta åtskilda.

Troligen blir det ett naturligt uppehåll inom kort. Då många filmbolag drar tillbaka kommande premiärer.

Då saknas både filmer och publik. Vi har inga planerade sättningar efter tor 19/3.”

Folkets hus i Askersund

”Vi har för nuvarande inte märkt av någon större skillnad på våra bioföreställningar detta är kanske mestadels beroende på att vi är belägna i en mindre ort där jag har den generella uppfattningen om att coronahysterin är mindre, men det kan också vara beroende på att vi inte har lika stor omfattning av föreställningar som exempelvis Filmstaden.”'

Bio Roxy i Örebro

”Ja, vi märker av Coronan. Mest påtagligt är det på uthyrningar, skolbio och annat som är bokat. Det är förstås svårare att säkert veta förändringar i den vanliga publiken. Vi har haft några tillbakalämnade biljetter, men förmodligen är det många fler som inte köper biljett.”

Bion i Kumla

”Helgens visningar hade färre besökare än tidigare och det är säkert oron för Coronan som spelar roll.”

Bion i Hallsberg

”Vi visar film bara en dag i veckan, så det har gått lite för kort tid för att se om det påverkat oss. Vi får se nu till helgen, då vi både visar barnfilm och den svenska filmen ”Charter”. Det brukar vara filmer med bra besöksantal.”

