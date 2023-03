Så många ansökningar kom in till Open art i Örebro nästa sommar

Nästa sommar 2024 är det åter dags för konstbiennalen Open art i Örebro. Under en månad har konstnärer från hela världen uppmanats ansöka till utställningen med ett eller max två verk var.

– Vi har fått in fler ansökningar jämfört med den förra omgången. 602 konstverk har kommit in i vårt Open call. Antal konstnärer vet jag inte ännu, eftersom man kan lämna in flera bidrag. Men det finns bidrag från hela världen bland ansökningarna. Årets antal anmälda konstverk ligger i nivå med 2017, berättar producenten Sofia Gustafsson.

Utställning utomhus

Open art har sökt efter konstverk att placera utomhus i det offentliga rummet och konstnären har därför uppmanats planera för det i sin ansökan. Konstverken är tänkta att vara tillgängliga för publiken dygnet runt.

– Vi kommer nu inleda arbetet med att göra ett urval. Vi kommer koppla på tre jurygrupper. En konstjury, folkets jury och en barnjury.

Fram till den 15 mars kan invånare som är skrivna i Örebro kommun ansöka om att få ingå i folkets jury. Urvalsprocessen inleds senare under mars och pågår fram till och med april.