Så röstade Örebro län – valresultat och reaktioner

Sent in på småtimmarna började de sista valresultaten på kommunnivå rulla in.

Alla resultat går att ta del av på SVT Nyheters hemsida.

Stora vinnare i Örebro län är Centerpartiet som går framåt i Lekeberg och Moderaterna som går framåt i Karlskoga.

Mest utmärker sig Kristdemokraterna som ökar från 18,4 procent till 39,2 procent i Laxå.

Här är samlade artiklarna för varje kommun