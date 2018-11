Så ser vattennivåerna ut i länet: ”Ingen panik”

Enligt SMHI och SGU är grundvattennivåerna låga i Örebro län. En ny rapport från SGU visar att nivåerna ligger fortsatt under det normala.

Torkan bakom låga nivåer

Den torra varma sommaren och torkan ligger till stor del bakom de låga nivåerna.

– Nivåerna ligger mycket under det normala från augusti och fram till nu. Det ser dock lite bättre ut nu än i somras. Vid de små magasinen ligger nivåerna mycket under det normala. Vid de stora magasinen är nivåerna mycket under det normala i norra länet och under det normala i övriga länet.

Efter samtal med länets samtliga kommuner finns ingen anledning till oro enligt Anders Larsson.

– Jag har frågat kommunerna hur de ser på situationen och alla anser att läget är under kontroll.