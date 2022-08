SGU varnar: Mycket låga grundvattennivåer

Grundvattennivåerna under sommaren är till stor del beroende av vårens väderförhållanden och mängden snöfall under sena vintern. För även om det skulle vara regnigt under sommarmånaderna så har vattennivåerna svårt att höjas, eftersom det mesta avdunstar i värmen eller plockas upp av växtligheten.

Därför menar hydrogeologen Anders Retzner att man redan nu bör ta till åtgärder för att inte hamna i total vattenbrist i slutet av sommaren, speciellt om man drabbades år 2017 och 2018 – då man ser liknande förhållanden i år.

– Det gäller att försöka använda vattnet så hållbart som möjligt.

Ansluten till kommalt vatten: De bär ansvaret

Stefan Sjögren, enhetschef Vattenverket Tekniska förvaltningen, uppskattar att det är mellan 10 till 15 procent av länets hushåll som inte är anslutna till kommunal vattenförsörjning.

Tillhör man det kommunala vattenförsörjningen är det upp till kommunerna att ta till de åtgärder som krävs för att säkra vattnet. Flera av länets kommuner förses dock med vatten från sjöar, vilka inte drabbats direkt av grundvattennivån.

Kumla och Hallsberg, som till stor del är beroende av Tisaren, har dock påverkats påtagligt av låga vattnennivåerna i sommar.