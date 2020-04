Beslut: Skolavslutning utan föräldrars närvaro i Örebros grundskolor

Det är förvaltningen för förskola och skola i Örebro kommun som tillsammans med representanter för rektorer tagit beslutet att genomföra en annorlunda skolavslutning inför sommmarlovet. Att skolavslutningen blir annorlunda i år var NA först att rapportera om.

– Det är ju i paritet med Folkhälsomyndigheten och smittskyddsenhetens rekommendationer. Vi ska inte ha stora samlingar och vi tycker det är ett ganska naturligt beslut att vi inte bjuder in föräldrar, säger Margareta Borg, som är skolchef.

Under ordinära omständigheter sker avslutningen på olika sätt i olika skolor, men de brukar dra till sig just folksamlingar eftersom föräldrar bjuds in. Exakt hur det kommer gå till i år är inte helt bestämt.

– Avslutningen blir klassvis på förhoppningsvis ett trevligt och högtidligt sätt.

Även skolbalen i årskurs nio kommer att ställas in år.