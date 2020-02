Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot Hallsbergs kommun om Transtenskolan

Tillsynen under hösten 2019 har rört områdena trygghet, studiero samt åtgärder mot kränkande behandling. På samtliga områden skriver myndigheten i sitt beslut att skolan och kommunen inte lever upp till skollagen.

”Bråk, slagsmål, konflikter”

När det gäller trygghet konstateras att det ”bland annat förekommer bråk, slagsmål, konflikter, hård jargong och bristande respekt mellan elever” samt att ”det hårda språkbruket mellan elever har blivit normaliserat enligt personalen och rektorn på skolan”.

I intervjuer och via svar i skolans trygghetsenkät konstaterats att det finns flera upplevt otrygga miljöer. Bland annat cafeterian, toaletter och matsal. Eleverna uppger också att det är låg vuxennärvaro på skolan, vilket bekräftas av elevhälsa och trygghetsteam.

Lärare, rektor och elevhälsa har uppgett att vuxennärvaron bygger på frivillighet och att det saknas rastvärdsschema, men att de ”försöker vara ute i de allmänna utrymmena, men att det är svårt att hinna med”.

Brister kring studiero

Trots vissa riktade insatser från skolledningens sida under hösten har elever och personal uppgett att studieron varierar. Under Skolinspektionens observationer har elever pratat högljutt med varandra, avbrutit lärare under genomgångar och lämnat klassrummet innan lektionens slut.

Skolinspektionen finner det ”anmärkningsvärt att skolan inte satt in verkningsfulla åtgärder för att skapa studiero för alla elever” trots att de pekat på brister vid en inspektion 2017 och att det funnits signaler om bristande studiero.

Kränkningar och trakasserier

Skolan får även kritik för att inte ha agerat med insatser mot bakgrund av att 23 procent av eleverna i en kartläggning av upplevd utsatthet har uppgett att de blivit utsatta för kränkningar eller trakasserier.

I beslutet från Skolinspektionen föreläggs nu Hallsbergs kommun att ”fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna”.