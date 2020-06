Bristande skyddsutrustning – den vanligaste anmälan under coronan

Ulrika Scholander, som är sektionschef för inspektionsavdelningar, uppger att även det totala antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket ökat, i alla fall om man ser till en yrkeskategori.

– Från vård och omsorg kommer det in väldigt mycket mer än tidigare år.

– Även när det gäller skyddsombudsstopp så ser vi en stor skillnad på ett nationellt plan. Förra året fick vi in cirka 70 på hela året. Från i februari fram till nu har vi fått in 75 som endast rör covid-19, sen kommer det även in en del andra stopp som inte har med corona att göra.