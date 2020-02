SMHI varnar för mycket hårda vindbyar

Strax före klockan tio på lördagen kom det första larmet om nedfallna träd. Det är träd som fallit över väg 244 mellan Hällefors och Grythyttan i höjd med med Saxhyttefallet. Körfälten i båda riktningarna påverkades, men vid halv elva meddelande Trafikverket att vägen är helt öppen igen.

Ungefär samma tid, strax före klockan tio, föll flera träd över väg 605 vid Boviken till Dalåsen som ligger vid länsgränsen mellan Värmland och Örebro län. Också här är båda körfälten påverkade men det går att komma fram.

Strax före halv elva kom larm om att träd delvis ligger över väg 767 från Risbacken till Kåfallstorp i Örebro län.

Inställda tåg

Enligt prognosen ska det alltså blåsa rejält i Örebro län, men också stora delen av Götaland och södra Sverige samt norra Lapplandsfjällen drabbas.

Trafikverket ställer in tågtrafiken under hela lördagsdygnet på flera mindre sträckor i västra Sverige. På sträckorna Uddevalla-Strömstad och Varberg-Borås ställs trafiken in under både lördag och söndag.

– Som det ser ut nu ska trafiken flyta igen på måndag men man måste förstås kontrollera ordentligt, det gäller framför allt höga vattenflöden, säger Camilla Hult på Trafikverkets presstjänst till TT.