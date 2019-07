SMHI varnar för åskväder och mycket regn under fredagskvällen. Foto: Florian Gaertner/TT, Johan Nilsson/TT, Björn Larsson Rosvall/TT

SMHI varnar: Kraftig åska ikväll

Under kvällen kommer ett kraftigt åskoväder dra in över länet. SMHI varnar för att det kan bli störningar i el- och teletrafiken. Det kan även komma mycket regn under kort tid, upp mot 30 till 40 millimeter tror SMHI.

Ladda upp för en fredagskväll inomhus. Under kvällen kommer det nämligen dra in ett riktigt busväder över länet. SMHI har utfärdat en klass 1 varning för kraftig åska. Det innebär att det mot kvällen kan bli en omfattande och intensiv åska som påverkar el- och telenätet. Det kan även bli kraftiga vindbyar och skyfall. Enligt prognosen kan det komma 30 till 40 millimeter regn på kort tid. Dela Dela

