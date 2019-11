Pererik Åberg, meteorolog på SVT. Foto: SVT/Johan Paulin och Fotograferna Holmberg / TT

Dags för vinterdäck – till helgen väntas snö: ”Lurigaste tiden på året”

Nytt lågtryck kommer in från söder och kommer att ge snö eller blötsnö över Örebro under fredagen. Under lördagsnatten mot söndag kan det komma ännu mer.

Lågtrycket drar in över inre Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland och därefter Dalarna. – Jag kan inte tänka mig så stora mängder, och det är osäkert hur mycket som lägger sig. Men det kan bli vitt ute i markerna, säger Pererik Åberg, meteorolog på SVT. Snövädret förväntas någon gång under förmiddagen på fredagen och temperaturen kommer att ligga precis runt nollan. Mer snö till helgen Under lördagnatten mot söndag så ska det komma mer snö norr ifrån. Inte heller då väntar sig Pererik några stora mängder, men någon enstaka centimeter. – Som i alla fall kan ligga kvar under söndagen. För då ska det ju bli minusgrader, säger Pererik. Lurigt väder – Tiden är inne för vinterdäck, det här är den lurigaste tiden på året. Snö, fläckvis halka och kallt. Jag har själv bytt till dubbdäck på cykeln, berättar Pererik. Till sist hälsar han att det är tämligen osäkert, men håll ögonen öppna på morgondagens progsnos. Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Kurt Nylund har bytt många däck i sina dar – här ger han sina bästa tips. Foto: Emmelie Pless / SVT Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!