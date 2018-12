Nyårsnatten toppar SOS Alarms statistik

Det är nyårsnatten som toppar statistiken hos SOS Alarm. I hela landet inkom 1 375 samtal till 112 mellan klockan 00.00 och 01.00 på nyårsnatten. Det motsvarar tre och en halv gånger så mycket som en genomsnittlig timme.



Operatörerna jobbar nationellt över hela landet för att så snabbt som möjligt kunna hjälpa den som slår larm, alltså kan du som ringer från ett visst län, hamna hos en operatör någon annanstans i landet.

– Den första lediga operatören tar 112-samtalet, sen ansvarar de olika centralerna för sin egen kontakt med blåljusresurser, säger My Adina Hörtig, som arbetar som SOS-operatör.

Hektiskt arbetspass

Att arbeta under nyårsnatten är hektiskt, beskriver My, som själv arbetade just denna natt förra året. Alla så kallade operativa bord är bemannade på alla centraler under nyårsnatten.

– Arbetspasset går väldigt fort för man sitter i princip i samtal hela tiden. Varje samtal löser av varandra och vi hjälps åt på centralen.

Många samtal handlar om oaktsamhet, fyrverkerier, och alkohol, berättar My Adina Hörtig. En del ringer nödnumret men är osäkra på om det är en nödsituation.

– Just på nyårsafton blir de samtalen väldigt uppenbara att de förekommer.