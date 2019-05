Den försenade sprutbytesmottagningen har invigts – flera år efter beslutet

För flera år sedan beslutade politikerna i Region Örebro län att införa ett sprutbytesprogram. Men nu är mottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro invigd och under tisdagen tas de första missbrukarna emot.

– Nu kan man komma hit och byta sina smittade och nedsmutsade verktyg, säger Martin Widlund, verksamhetschef på infektionskliniken.

Mottagningen är till för dem som tar droger intravenöst, det vill säga via sprutor. Till en början kommer man kunna hämta ut rena sprutor och kanyler utan att byta in gamla. Men allt eftersom personerna blir igenkända av personalen kommer de få samma antal sprutor som de har lämnat in.

”Ska minska smittspridningen i samhället”

Enligt Stefan Stjernström, verksamhetschef på beroendecentrum, är det svårt att svara på hur många sprutmissbrukare det finns i länet, men en uppskattning är att det finns mellan 200 och 300.

– Och vår förhoppning är att alla kommer hit. Det finns ett intresse, flera har varit här och frågat när vi öppnar, säger Stefan Stjernström.

Syftet är att minska smittspridningen av hepatit C och B i samhället, men även att sjukvården ska kunna motivera missbrukare till avvänjningsprogram.

– Vi kommer ha ett tätt och nära samarbete med beroendecentrum och kvinnokliniken, och bland annat kan man få en undersökning av en barnmorska, säger Martin Widlund.

Kommer dela ut Naloxon

Förutom detta kommer mottagningen ha möjlighet att dela ut Naloxon, en nässpray som kan förhindra överdoser av opiater, till exempel heroin eller fentanyl.

– Det har funnits ett väldigt intresse för det, just för att kunna rädda liv, säger Stefan Stjernström.

Mottagningen kommer ha öppet på tisdags- och torsdagseftermiddagarna.