Stal motorcykel och begick flera brott i två dygn

Mannen åtalas vid Örebro tingsrätt för en rad olika brott. Det gäller flera fall av stöld, vårdslöshet i trafik och narkotikabrott. Han misstänks för att i slutet av juli i år ha stulit en motorcykel från dess ägare i Lindesberg.

Under två dagar ska han sedan ha kört runt på olika platser i länet och orsakat skada, samtidigt som han varit påverkad av narkotika. Bland annat misstänks han ha tagit sig in i en butik genom att krossa en ruta och från affären stulit cigaretter till ett värde av 18 000 kronor. Han ska även ha brutit sig in i ett apotek och stulit medicin.

Kastade gods i flykten

Mannen misstänks även för att ha slagit sönder rutor på en polisbil som stod på en verkstad och stulit en GPS och ett kravallskydd från bilen.

Mannen åtalas även för grov vårdslöshet i trafik eftersom han ska ha kört i för hög hastighet än tillåtet och kastat ut gods när han jagades av polis.