Stor ökning av papegojsjuka – konstaterade fall i länet

I år har tre fall av den anmälningspliktiga papegojsjukan konstaterats i Örebro län. Det uppger smittskyddsläkaren Gunlög Rasmussen. Det kan variera hur hårt sjukdomen slår.

– Den kan ge allt från feber och ont i kroppen som vid influensa, till att man får lunginflammation och blir mer allvarligt sjuk. säger hon.

Damm från fågelspillning

I vinter har ovanligt många fall, hittills 60 personer sedan i november, rapporterats in i Sverige. Sjukdomen smittar via fåglar, som själva inte behöver vara sjuka. Och det är framförallt via avföringen, att man andas in damm från fågelspillningen.

– Helst ska man undvika kontakt med sjuka fåglar och fågelspillning. Det viktiga är att man tänker på smittvägarna om man har kontakt med fåglar. Har man fågelbord som måste göras rent ska man tänka på att göra det utomhus och först blöta ner det så det inte dammar, säger Gunlög Ramsussen.

Det finns behandling

Bra rutiner när man matar fåglar och gör rent fågelborden är att tvätta händerna. Gunlög Rasmussen påpekar att trots att smittan konstaterats i länet, är vi inte värst drabbade.

– Det finns kunskap inom vården om det här typen av smitta och det finns behandling.