Stora felköp i kommunen: ”Det handlar om produkter inom alla områden”

Hur stora felköpen är går inte att säga, men enligt upphandlingschefen Helena Sköld Lövgren är det ett stort problem med inköp. Det gäller både inom Örebro kommun och nationellt.

– Jag ser att det är ett nationellt problem med att man inte köper på avtalat sortiment. Ska man köpa diskmedel kanske man råkar köpa ett annat som inte är upphandlat, säger hon.

Lag på e-fakturor

Enligt Helena Sköld Lövgren är orsakerna till felköpen brist på kunskap eller fel artikelnummer. Tidigare har kommunerna använt sig av pappersfakturor för upphandlingar men från och med i april i år är det lag på e-fakturor till offentlig sektor.

– Det är därför som vi inte har full kontroll på inköpen, med pappersfakturor kan man inte följa upp. Men nu börjar vi få koll och ambitionen är att ha ett system som fångar upp allting.

Vad är det för produkter som man felköpt?

- Det är svårt att veta, det är brett inom alla områden. Det är kommunövergripande material. Det kan vara diskmedel, papper och pennor. Men sedan kan det vara annat också.

Vill spara in 35 miljoner

Eftersom man inte har full kontroll över upphandlingarna, i och med de tidigare pappersfakturorna, vet man inte hur stora felköpen är. Varför man valt just 35 miljoner kronor är för att man ser en möjlighet att spara in de pengarna.

– På sikt kanske vi kan tjäna in ännu mer men just nu har vi valt denna summa, säger Per-Åke Sörman (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Upphandlingsenheten har påvisat att vi kan spara in dessa pengar om vi ändrar vårt inköpsmönster, säger Helena Sköld Lövgren.