Svahn (S) tycker att regionen haft en fungerande beredskap

– Vi har ju inte behövt göra som Uppsala och ställa in planerade operationer trots att vi just nu har högre tryck i verksamheten än under våren. Nu gör vi planerade operationer även under helgerna, säger socialdemokraten och regionstyrelsens ordförande, Andreas Svahn.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, menar däremot att regionerna måste säkerställa tillgången till förbrukningsartiklar och att man inte kan räkna med att få leveranser precis när lagren tagit slut.

I Västmanlands län finns ett system med ett centrallager, vilket gör att man klarar sig i tio dygn utan leverans. Men enligt Andreas Svahn är samverkan mellan regionerna lösningen, snarare än ett eget lager.

– Mycket fungerar eftersom 21 regioner samarbetar med varandra. Bland annat har Västra Götalands län skickat mycket materiel, säger Andreas Svahn.

Ska gå igenom upphandlingen

Han säger att det vore kostnadsineffektivt om alla regioner hela tiden hade full trygghet i sina system.

– Sen behöver vi se över om vi ställt rätt krav i upphandlingen och om leverantören har levt upp till kraven.

Känner sig trygg med beredskapen

En av orsakerna till de uteblivna leveranserna är ett IT-system som inte fungerat.

Är det rimligt att försörjningen av sjukvårdmateriel är beroende av en upphandlad aktörs IT-system?

– Sådant måste man titta på i efterhand, den här verksamheten är upphandlad och det är inte möjligt att vi hanterar ett IT-system, säger Andreas Svahn.

Känner du dig trygg med beredskapen som finns i sådana här situationer?

– Det finns alltid anledning att fundera över beredskapen, men trots att vi inte fått hela leveranser på över en vecka så bedriver vi verksamheten som vanligt, säger Andreas Svahn och menar att det tyder på att beredskapen fungerat.