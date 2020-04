Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Tävlingsstopp inget hinder för träningshopp Foto: Malin Gotlin / SVT Visa alla (2)

Stor tävlingshelg inställd – då öppnade ridklubben banan

”Öppen bana” är inget nytt koncept, men kanske ännu viktigare den här våren när alla tävlingar ställts in på grund av coronapandemin. Ryttarkamraterna Kumla skulle haft en stor hopptävling den här påskhelgen med flera hundra starter, men under rådande läge bjuder man istället in till enskild träning.

Anläggningen på Örsta kulle i Kumla är stor. Ridbanan mäter 60x100 meter och för första gången är den öppen för ryttare som vill träna på en färdigbyggd hoppbana. – ”Öppen bana” har funnits ett tag, det är både ridklubbar och privatpersoner som bjuder in till det, men för oss är det första gången. Intresset har varit stort, säger Wilma Martinsson, styrelseledamot i Ryttarkamraterna Kumla. Men även om intresset är större än förväntat så handlar det om cirka tio ekipage som hinner rida på en dag. Det kan jämföras med en tävlingshelg med flera hundra starter. Banan hyrs per timme och max två ekipage får rida samtidigt på banan. I klippet ovan hör du Matilda Martinsson berätta om öppen bana och hur tävlingsstoppet påverkar klubben. Dela Dela

