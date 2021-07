Tekniska projekt för barn med Komtek: ”Vi uppmuntrar kreativitet”

För sjätte året i rad åker Komtek on the road ut i Örebro kommun för att öka intresset för teknik, men också för att se till så att barn som är 6-12 år hittar på saker under sommarlovet.

– Det är väldigt uppskattat av barnen. Det har blivit väldigt populärt, vi har haft folk som har skrivit på sociala medier och frågat när vi kör igång igen, så det är jätteroligt, säger Ida Fredin, ansvarig handledare på Komtek.

Fler bilar

Tidigare år har de endast haft tre bilar som åker runt i olika delar av kommunen, men i år har de en fjärde.

– Vi vill nå ut till så många barn som möjligt i så stor bredd som det går, säger Ida Fredin.

I klippet berättar Ida Fredin bland annat om veckans tema.