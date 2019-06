Telefoniavbrottet: Stora problem med trygghetslarmen i Örebro

– Det vi gör när något sådant här händer är att vi ägnar oss åt uppsökande verksamhet, säger Annika Roman som är chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Örebro kommun.

– Vi åker runt till dem vi vet behöver extra tillsyn.

Störningar kräver en hel del extrajobb under tiden de pågår. Efteråt får man gå in och kontrollera så att inga larm kommit under avbrottet som man missat.

– För oss är det ett stort problem, vi blir oroliga och på tårna, säger Annika Roman.

Dubbla kort säkrar upp i Degerfors

Tele2:s problem påverkade växeln hos Degerfors kommun, men trygghetslarmen har inte påverkats.

– Vi har inte haft några problem alls, våra telefoner är utrustade med dubbla sim-kort för att säkra upp just vid sådana här tillfällen. Det andra kortet är kopplat till en annan operatör än Tele2, säger Maria Molin som är enhetschef på hemtjänsten i kommunen.