Foto: TT

Tjuv togs på bar gärning – när han slangade diesel för femte kvällen i rad

Under fem nätters tid har ett transportföretag i Örebro drabbats av dieselstöld. Under måndagen var måttet rågat och anställda på företaget bestämde sig för att hålla vakt under natten mot tisdagen. Ett beslut som skulle ge utdelning.