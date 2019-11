Foto: Joakim Lybeck/SVT

Trafikolycka i tunnel i centrala Örebro – bilar släpps på i ett körfält

En bil har kört in i en av betongpelarna i en tunnel under järnvägen på Hertig Karls allé. På grund av olyckan går det inte för trafik att passera under tunneln i riktning mot Väster. Köer har bildats och bilister körde över refuger för att byta körriktning.

Det är oklart om någon blivit skadad. Räddningstjänsten har lämnat platsen, medan polisen är kvar och dirigerar trafiken. Den krockade bilen står i ena körfältet och polisen släpper på bilar i det andra i riktning mot väster, från stan. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!