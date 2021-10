Trafikolycka på E20 i Laxå – en person till sjukhus

Enligt SOS Alarm som svarar för räddningsregion Bergslagen är det en bil som blivit påkörd bakifrån av bakomvarande bil. Tre personer färdades i bilarna, samtliga är ute. Räddningstjänst, ambulans och polis är på plats.

– En person lastades med ambulans kvart i tre. Det verkar inte vara någon mer som behöver transporteras med ambulans, säger larmoperatören på SOS Alarm.

All tung trafik leddes om via väg 205 och 204 mot Fjugesta. Vägen i norrgående riktning stängdes av helt under räddninsgarbetet. Strax efter klockan 15 öppnade ett körfält, men först klockan 16:15 beräknas vägen öppna helt igen, enligt Trafikverket.