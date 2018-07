Larmet om att en personbil kört av vägen i Skrantakorset i Karlskoga kom klockan 11.57 på söndagen.

– Det var en bil som på något sätt nuddat en annan bil under färd och föraren har i samband med det tappat kontrollen över fordonet, kört in i ett staket och in i en trädgård, säger Lars Persson, styrkeledare vid Bergslagens räddningstjänst.

Ingen person skadades i samband med olyckan, men bilen fick bärgas från platsen.