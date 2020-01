Transtenskolan – klart för fortsatt renovering

Transtenskolan i Hallsberg byggdes under 60-70-talet och har stora underhållsbehov både utvändigt och invändigt. Under 2017 och 2018 har fastighetsavdelningen genomfört fönster- och panelbyte i två etapper på Transtenskolans huvudbyggnad. Och under tisdagen blev det klart att kommunstyrelsen skjuter till ytterligare 4,3 miljoner kronor.

– Vi har haft kunskap om att fönster och tak varit dåliga och har successivt betat av det. Nu blir det sista etappen. Det känns tryggt att hela fastigheten blir ordninggjord, säger Magnus Andersson (S) ordförande i kommunstyrelsen.

Bättre arbetsmiljö

Anslaget innebär att man fortsätter med fönster- och panelbyte på övriga delar av skolan samt att renovera yttertaket under 2020.

Det tidigare fönsterbytet från tvåglas till treglas har medfört energibesparingar och både personal och elever upplever också att bullernivån är lägre efter fönsterbytet, samt att inomhusklimatet blivit bättre.