Trött på dina gamla kläder? – stylisten tipsar

Elever från Drottning Blankas gymnasieskola deltog under arrangemanget Grön lördag genom en modevisning med second hand-kläder. SVT Nyheter Örebro passade på att fånga in tips om vad man kan göra istället för att slänga gamla kläder som man tröttnat på.