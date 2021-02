Uppmanas ordna alternativ till fritids under sportlovet

På Ås skola var det på måndagen totalt nio personer, både personal och elever, som konstaterats smittade av Covid 19. Motsvarande siffra på Jäntorgsskolan var sex personer. Kommunen har därför gått ut med en uppmaning till vårdnadshavare att så långt det är möjligt själva ordna med omsorg för barnen under sportlovet, när skolorna håller stängt.

– Grunden till det här är att Nora kommun just nu har en hög smittpridning. På Ås skola vidtar vi den här åtgärden på rekommendation av smittskyddet och för Järntorgsskolan är det kommunen själva som fattat beslutet. Det är inte så stor smittspridning på skolorna, men vi försöker bidra på alla sätt för att inte öka smittspridningen på det stora hela, säger Karin Björkman, tf skolchef i kommunen.

Högst smittspridning i länet

Enligt de senaste siffrorna ligger Nora högst bland länets kommuner när det gäller antal fall (3,83) per tusen invånare under de senaste sju dagarna. De flesta vårdnadshavare som kontaktats på skolan i Ås har kunnat ordna med annan omsorg under veckan.

– Järntorgsskolan hade 40 elever anmälda till fritidsverksamheten under sportlovet. Där har vi inte fått svar ännu på hur många som kan ordna omsorg på annat sätt. Vid Ås hade vi 32 elever anmälda och det har löst sig för 30 av dem, vilket visar vilket ansvar medborgarna tar i det här, säger Karin Björkman.