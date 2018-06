Vänsterpartiet i Örebro åker inte till Gotland

När många politiker samlas i Visby på Gotland för årets politikervecka så väljer Vänsterpartiet i Örebro att följa partiets egen dag från fastlandet.

Cecilia Lönn Elgstrand, (V) valledare

– Vi tycker det är roligt att få till ett möte här i Örebro för att få chansen att prata med dem som är nära oss, säger Cecilia Lönn Elgstrand (V), valledare.

I slottsparken i Örebro arrangeras därför ett möte vid 17.30 på måndag.

Partiets förstanamn på kommunlistan, Martha Wicklund, håller tal en timme innan partiledaren Jonas Sjöstedt kliver upp i talarstolen i Almedalen vid 19-tiden.

– Det brukar ju alltid vara så att partierna kommer med särskilda utspel just den dagen, men vi vet just nu inte ens själva här i Örebro vad partiet tänker gå ut med. Men vi får troligtvis reda på det under morgonen så att vi kan förbereda oss för att gå ut och prata om det med folk, säger Cecilia.