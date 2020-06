Foto: Erik Johansen/TT, Johan Nilsson/TTAnders Wiklund/TT

Värmevarning i länet – kan bli 30 grader i morgon

En värmebölja väntas dra in över Örebro län under tisdagen. SMHI uppger att det kan bli upp mot 30 grader varmt under tre dagar i rad.

SMHI har gått ut med ett meddelande på sin hemsida om att det under tisdagen kan bli höga termperaturer i länet. Dygnstemperaturen kommer enligt prognosen att ligga på minst 26 grader – och temperaturen kan stiga upp till 30 grader. Detta gäller från tisdag till torsdag. Att det blir så pass varmt kan bli påfrestande för människor, framför allt för riskgrupper, skriver SMHI i sin information. Det väntas bli riktigt varmt även i kringliggande län i Mellansverige. I till exempel Värmland, Södermanland och Västmanland väntas också höga temperaturer. Dela på Facebook Dela på Twitter

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!