130 meter lång kulvert ska bytas – trafiken påverkas

Arbetet pågår mellan mitten av maj fram till mitten av juli enligt Trafikverket. Kulverten ligger under Storgatan mellan kommunhuset och funkishuset och är i dåligt skick och behöver bytas ut.

Under två olika etapper kommer väg 815 och 212 att stängas av under arbetet. Enligt Trafikverket påverkas även fotgångare och cyklister av arbetet.

Under hela arbetet kommer väg 815 att vara avstängd och all trafiken leds om via Kyrkogatan. Under tre veckor kommer vi även Storgatan stängas och då leds all trafik om via väg 806, Järnvägsgatan och Storgatan.