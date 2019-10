70 träd ska ersätta alléträden på Folkungavallen

De nya träden ska ersätta de träd som tas ned utmed Hamngatan, Lasarettsgatan och inom området, skriver Linköpings kommun på sin sajt.

Länsstyrelsen har bestämt att en inhemsk art av lövträd ska planteras.

– Det är viktigt att träden ges möjlighet att växa utan att komma i konflikt med hus eller större fordon som kommer att trafikera gatorna. Träden kommer att planteras sent under byggprocess för att de inte ska skadas under byggtiden, säger Mikael Klingefjord, övergripande projektledare plankontoret, Linköpings kommun.

”Det kan bli lite olika arter”

Kommunen ansökte om dispens från det generella biotopskydd som gäller för alleér. Det beslut som länsstyrelsen fattat understryker att lövträd av inhemsk art ska planteras.

Vad är det då för lövträd?

– Det får man diskutera, det finns ju en massa lövträd. Det kommer vara träd som är av olika storlek, när de är vuxna, så att de passar in. Detta kan betyda att det kommer att bli lite olika arter, säger Mikael Klingefjord till Svt Nyheter Öst.

När kan träden stå på plats?

– De kommer att sättas ut succesivt i olika etapper, allt eftersom gator och hus färdigställs, säger Mikael Klingefjord.

Alléerna kring folkungavallen i Linköping har varit en långdragen process men efter två år, i början av september stod det klart att träden får sågas ner. Kommunen ville fälla träden. Naturvårdsverket tyckte annorlunda och träden blev ståendes. Mark och miljööverdomstolen bestämde slutligen att träden fick fällas.